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  17 января 2020
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Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане проведено совещание по развитию автодорожной отрасли в рамках Государственной программы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы, передает пресс-служба премьер-министра РК.

«В текущем году предстоит выполнить большой объем работ по строительству автомобильных дорог. Необходимо заблаговременно подготовиться к строительному сезону с тем, чтобы своевременно и качественно выполнить поставленные задачи и до конца года обеспечить движение по основным проектам модернизации автомобильных дорог», — сказал Глава Правительства.

Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 750 млрд тг, ремонтными работами будет охвачено 9,8 тыс. км автодорог республиканского и местного значения. Строительными работами будет охвачено 4 тыс. км автодорог.

По итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. км, в том числе Талдыкорган-Усть-Каменогорск (763 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км), Мерке-Бурылбайтал (266 км), Актобе-Атырау-Астрахань (279 км) и др.

Всего на дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тыс. человек, планируется привлечение инвестиций для строительства 18 многофункциональных комплексов придорожного сервиса категории «А», устройство и обслуживание 304 санитарно-гигиенических узлов.

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