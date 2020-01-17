В Ташкенте пройдет конференция Общества Центрально-евразийских исследований

CentralAsia (UZ) - Международная ассоциация ученых, специализирующаяся в комплексном изучении Евразийского региона - Общество Центрально-евразийских исследований (CESS - Central Eurasian Studies Society) проведет Седьмую Региональную конференцию в Узбекистане, сообщает ИА «Дунё».

Договоренность о проведении данной конференции была достигнута в ходе встречи Посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с директором Института европейских, российских и евразийских исследований при Школе Эллиотта Марлен Лаурель.

Региональная конференция CESS, проводимая раз в два года на площадке топовых вузов региона, привлекает ведущих мировых ученых в сфере экономики, политологии, юриспруденции, социологии, истории и антропологии.

Основной площадкой конференции в этом году станет Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. В мероприятии, запланированном на июнь 2020 года, ожидается участие свыше 300 экспертов по Центральной Азии, исследователей ведущих «мозговых центров», аналитических институтов, а также политтехнологов и бизнес-аналитиков из США, ЕС, России, Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Пакистана и других стран.

В ходе конференции и сопутствующих «круглых столов», семинаров отечественные ученые и эксперты будут иметь возможность обменяться мнениями по важным вопросам торговли и инвестиций в Центральной Азии, укрепления взаимосвязей, интеграционного развития, перспективам внедрения успешных моделей регионального сотрудничества.

Наряду с выработкой рекомендаций по расширению торгово-инвестиционных связей Узбекистана с ведущими технологически развитыми странами, конференция предоставит платформу для налаживания межакадемического и научно-исследовательского сотрудничества с ведущими вузами мира.

Во время конференции планируется провести несколько тематических сессий. В рамках конференции ожидается организация культурных программ, а также выставка-ярмарка уникальных изделий ремесленников из стран Центральной Азии.

Общество Центрально-евразийских исследований - международная организация, основанная в 2000 году, входит в структуру Школы международных отношений Эллиотта, которая является членом Ассоциации профессиональных школ в сфере международных отношений (APSIA) и занимает 34 строчку в рейтинге лучших аналитических центров мира.