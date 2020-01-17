Рождаемость в Китае упала до минимума за последние 60 лет

CentralAsia (CA) - Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам 2019 года численность населения страны составила 1,4 млрд человек без учета жителей Гонконга, Макао и заморских территорий. Это на 4,67 млн больше, чем в 2018 году, передает "Ъ".

При этом в 2019 году в Китае было зафиксировано 14,65 млн рождений, что стало минимальным показателем с 1961 года. Уровень рождаемости составил 10,48 на 1 тыс. человек — минимум с 1949 года, когда была основана КНР. Сообщается также, что численность мужского населения в Китае по итогам 2019 года составила 715,3 млн человек, женского — 684,8 млн человек.

Местные СМИ отмечают, что низкие показатели рождаемости в Китае ожидались многими экспертами. Они долгие годы призывали власти отказаться от введенной еще в 1970-х годах демографической политики «одна семья — один ребенок» по искусственному и в некоторых случаях, по данным ряда правозащитников, насильственному сдерживанию рождаемости. В итоге от этой политики власти отказались лишь в 2016 году — на фоне стремительного старения населения и, как следствие, сокращения числа трудоспособных граждан.