Монголы могут выиграть до 2 млн тугриков на езде в автобусе

CentralAsia (MNG) - В честь 5-летия введения электронных платежных систем в Монголии вводится лотерея случайных счастливых билетов.

- На оборотной стороне автобусной карты есть 12 цифр. Нужен чек с QR-кодом и приложение Ebarimt, приз начнется с номера конечной стороны цифр. Например, если четыре цифры на обратной стороне номера карты совпадают, у вас будет бесплатный доступ к общественному транспорту в течение месяца. Если совпадут последние пять цифр, вы получите 500 000 тугриков, а если все 6 цифры совпадают, вы выиграите 2 млн.тугриков. Граждане могут стать счастливчиками, ездя со смарт-картой более 10 раз в месяц, - рассказывает Ц.Тувшинжаргал, старший менеджер Управления по работе с клиентами и операциями.

Промо-программа будет осуществляться в течение всего года с ежемесячным призовым фондом в 10 миллионов тугриков. Счастливчики будут появляться во вторую среду каждого месяца. Если счастливчик не заберет приз, то он автоматически перечислится на следующий месяц.