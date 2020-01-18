В Ташкенте задержали предполагаемого убийцу дизайнера Наримана Григоряна

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержан обвиняемый в убийстве дизайнера и хореографа Наримана Алимджанова (Григоряна). Об этом сообщила прокуратура города Ташкента.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, тело Наримана Григоряна с признаками убийства было обнаружено 14 января в арендованной квартире в Яшнабадском районе Ташкента.

Нариман Григорян получил широкую известность в Узбекистане как модельер и дизайнер одежды, основатель торговой марки Nariman Grigoryan. В 2018 году журнал Vogue China признал Григоряна лучшим дизайнером в номинации «Прорыв года» за коллекцию вечерних платьев от-кутюр.