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  18 января 2020
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В Ташкенте задержали предполагаемого убийцу дизайнера Наримана Григоряна

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте задержан обвиняемый в убийстве дизайнера и хореографа Наримана Алимджанова (Григоряна). Об этом сообщила прокуратура города Ташкента.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, тело Наримана Григоряна с признаками убийства было обнаружено 14 января в арендованной квартире в Яшнабадском районе Ташкента.

Нариман Григорян получил широкую известность в Узбекистане как модельер и дизайнер одежды, основатель торговой марки Nariman Grigoryan. В 2018 году журнал Vogue China признал Григоряна лучшим дизайнером в номинации «Прорыв года» за коллекцию вечерних платьев от-кутюр.

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