Председатель Сената Танзила Нарбаева признана человеком 2019 года в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Национальное информационное агентство Узбекистана 17 января наградило победителей конкурса “Выбор года-2019”.

В номинации “Самый активный государственный деятель” человеком года в Узбекистане признана Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Танзила Нарбаева родилась в 1956 году в Шахриханском районе Андижанской области. Закончила Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека). По специальности - филолог.

Свою трудовую деятельность начала в 1974 году учителем в средней школе Шахриханского района.

В 1975-1995 годах занимала разные должности в образовательных учреждениях, организациях, Народно-демократической партии Узбекистана, а в 1995-2010 годах - в Кабинете Министров Республики Узбекистан.

В 2010-2016 годах Т. Нарбаева была председателем Федерации профсоюзов Узбекистана, в 2016-2019 годах возглавляла Комитет женщин Республики Узбекистан.

В 2019 году на двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. Нарбаева была избрана Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.