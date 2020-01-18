Глава МИД России Сергей Лавров оказался владельцем элитной недвижимости стоимостью около $10 млн - СМИ

CentralAsia (CA) - The Insider исследовал недвижимость, принадлежащую министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, и обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 600 млн рублей ($9,7 млн). Это существенно больше того, что министр мог бы позволить себе на задекларированный доход своей семьи, отмечает издание.



Загородный дом Сергея Лаврова, обнаруженный The Insider, находится в элитном подмосковном поселке Ландшафт, деревня Жуковка (соседствует c Барвихой). Это белый трехэтажный особняк площадью 499 м² и участок в 28,4 сотки. Дом и участок были впервые задекларированы в 2014 году (и, видимо, тогда и куплены, хотя права на дом были зарегистрированы только в 2015 году). Размер дома и участка полностью совпадают с параметрами собственности, указанной в официальной декларации министра, однако размер задекларированного заработка сильно меньше стоимости дома. С 2008 по 2014 год, согласно официальным данным, Лавров и его супруга Мария в среднем зарабатывали около 4,5 млн рублей в год на двоих ($73 тыс).

Согласно же объявлениям на сайтах продажи недвижимости, минимальная цена домов в поселке Ландшафт начинается от 300 млн рублей (около $5 млн). Так, дом площадью 670 м² на участке 29 соток стоит 335 млн рублей ($5,4 млн). И такова их стоимость, а ведь с 2014 года элитная недвижимость на Рублевке подешевела, и некоторые коттеджи в Ландшафте стоят в 2019 году на 50% дешевле, чем в 2014. Но даже если предположить, что тогда Лавровы купили свой особняк за 300 млн ($5 млн), это было бы эквивалентно их годовому доходу за 66 лет (если не тратить больше ни на что).

Соседом Лаврова, согласно Росреестру, является Джахангир Махмудов, сын известного олигарха Искандера Махмудова, связанного с Измайловской преступной группировкой.

Именно здесь купил дом экс-президент Украины Виктор Янукович после своего побега. Согласно выпискам из Россреестра, 17 домов и земельных участков в этом поселке находятся в собственности Российской Федерации (обычно так чиновники и силовики скрывают данные о своей недвижимости от общественности), а данные еще по пяти домам в официальном регистраторе почему-то отсутствуют.

Но особняк в Жуковке не единственная собственность министра. Ему также принадлежит квартира в элитном доме по адресу Шведский тупик, 3 площадью 247,3 м², следует из полученных выписок. В 11-этажном кирпичном доме, также известном как «дом друзей Путина», живут и другие знаменитости. Квартиры здесь были у сына бизнесмена Геннадия Тимченко Ивана, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бывшей жены главы «Роснефти» Марины Сечиной. А на последнем этаже в пентхаусе ютится Константин Эрнст (если еще не успел продать эту квартиру).

Площадь квартиры Лаврова в этом доме также совпадает с указанной в декларациях. Вот только ее стоимость может быть даже выше стоимости дома на Рублевке. На сайте ЦИАН на момент подготовки материала было опубликовано только одно объявление о продаже квартиры в этом доме — за 312 млн рублей можно приобрести 6-комнатные апартаменты на 10 этаже почти аналогичной площади — 288 м².

Эту квартиру, согласно официальным документам, министру подарила еще в 2007 году его дочь Екатерина. Сегодня она является супругой бизнесмена Александра Винокурова, президента инвестиционной компании «Марафон групп» и экс-президента группы «Сумма», но на момент подарка Екатерине было 25 лет, она заканчивала магистратуру и сама также никаким бизнесом не занималась.

Общая стоимость недвижимости Лаврова, которой он стал обладать к 2014 году, может превышать 600 млн рублей ($10 млн). Учитывая то, что его зарплата на посту постпреда в ООН едва ли могла быть принципиально выше зарплаты министра (около 4,5 млн рублей), то на такую сумму дипломату пришлось бы копить более сотни лет. The Insider обратился в МИД с просьбой пояснить этот парадокс и получил ответ: «Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством». Это, впрочем, ответ не на тот вопрос, который задавал The Insider.