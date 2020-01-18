Главу Павлодарской области Булата Бакауова арестовали на два месяца

CentralAsia (KZ) - Специализированный следственный суд Павлодара санкционировал арест Булата Бакауова сроком на два месяца, передает Tengrinews.kz.

В ходе заседания прокурор сообщил, что Бакауов подозревается по статье 362 часть 4 пункт 3 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций". Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением прав

а занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Гособвинение попросило заключить Бакауова под стражу на 2 месяца до 16 марта 2020 года. По словам прокурора, эта мера пресечения запрашивается в связи с тем, что находясь на свободе подследственный может воспрепятствовать объективному расследованию или скрыться. Сам Булат Бакауов заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

Ходатайство о заключении под стражу рассмотрел судья следственного суда Павлодара Балтабай Дунбекбаев. Он постановил арестовать Булата Бакауова на два месяца.

Ранее сообщалось, что Бакауова заподозрили в превышении должностных полномочий. Комитет нацбезопасности 15 января провел следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.

Рассылка с информацией о задержании акима Павлодарской области появилась в социальных сетях и мессенджерах вечером 15 января. Мужской голос на аудио сообщал, что Бакауова якобы задержали на одном из совещаний.

Позже пресс-служба акима области выступила с заявлением, что никакого официального подтверждения этой информации нет, и попросила воздержаться от поспешных выводов.

Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, его полномочия были продлены в июле 2019 года. Трудовой стаж начинал рабочим, водителем автогаража совхоза "Советский Казахстан" Железинского района в 1988 году. Был главой крестьянского хозяйства "Бакауов" Железинского района, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 по 2014 годы был акимом города Аксу, позже работал акимом Павлодара.

