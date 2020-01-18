«Туркменские авиалинии» могут продлить паузу в перелетах над Ираном

CentralAsia (TM) - Отказ туркменского национального авиаперевозчика — государственной авиакомпании «Туркменистан», от выполнения полетов по маршруту Ашхабад—Абу-Даби и Ашхабад—Дубай может быть продлен до 20 февраля 2020 года. Об этом сообщают источники «Гундогара» в правительстве Туркменистана.

После того, как 8 января иранские силы ПВО по ошибке сбили пассажирский Боинг 737 недалеко от Тегерана, ряд авиакомпаний приостановили полеты над территорией Ирана в целях безопасности. По этой же причине с 10 января самолеты «Туркменских авиалиний» временно прекратили выполнение рейсов в ОАЭ.

Согласно данным сайта flightradar24, на данный момент ситуация стабилизировалась и авиакомпании снова начали использовать воздушный коридор над Ираном.

Как передает издание «Гундогар», туркменский авиаперевозчик, изначально сообщивший о приостановлении полетов в Дубаи и Абу-Даби до 31 января, может продлить паузу до 20 февраля.

Издание предполагает, что обеспокоенность о безопасности самолетов может быть лишь поводом для правительства Туркменистана, чтобы ограничить выезд граждан за рубеж.