Таджикистан впервые примет участие в международном показе мод в Париже

CentralAsia (TJ) - Таджикистан на международном показе мод Oriental Fashion Show в Париже будет представлять известная таджикская модельер-дизайнер Нафиса Имранова. Она представит в Лувре свою коллекцию «Навруз», сообщает Азия Плюс.

Oriental Fashion Show – это первый интернациональный показ, посвященный моде и швейному мастерству Востока. Основанное в Париже, дефиле также проводится в десяти других странах и уже в течении 15 лет формирует современные тенденции моды, которые черпают вдохновение в восточных традициях, наполненных историей и богатой символикой, и занимают стратегическое положение на международном рынке.

Благодаря своим многочисленным мероприятиям, Oriental Fashion show представил коллекции более 100 модных дизайнеров из 50 стран и продолжает сотрудничать с деятелями моды и культуры.

В этом сезоне, по словам Генерального директора и основателя официальной международной недели моды Tajikistan Fashion week Тохира Ибрагимова, Таджикистан участвует впервые. Oriental Fashion show будет проходить с 19 по 20 января 2020 года.

При поддержке Tajikistan Fashion week, бренд ZHIWJ Нафисы Имрановой покажет свою новую коллекцию «Навруз», где показана вся богатая история и культура таджикского народа.

"Участие в таких масштабных конкурсах стоит колоссальных затрат, - отмечает Тохир Ибрагимов, - минимальная цена – 15 тысяч евро. Наша главная цель - привлечь внимание к колориту таджикской культуры всё европейское сообщество. Мы хотим, чтобы о ней узнали не только азиатские страны, но и европейские, в том числе и Америка".