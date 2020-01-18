Назначен новый управляющий директор ЕБРР в странах Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Андре Куусвек назначен Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития в странах Центральной Азии, сообщает ЕБРР .

Куусвек будет отвечать за один из самых географически разнообразных регионов деятельности Банка, где инвестиции ЕБРР на текущий момент составили $15,6 млрд. (14 миллиардов Евро).

Куусвек приступит к исполнению своих обязанностей с 1 февраля 2020 г. и будет базироваться в столице Казахстана, городе Нур-Султане, курируя операции Банка в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«Для меня большая честь руководить работой ЕБРР в таком большом и динамичном регионе. Во многом мне кажется, что я возвращаюсь домой из-за моего предыдущего опыта работы в Казахстане. Я буду продолжать работать над поддержкой развития частного сектора, дальнейшей интеграцией региона в мировую экономику и улучшением бизнес-среды», – сказал он.

До назначения на эту должность Куусвек работал директором по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР, а также возглавлял деятельность Банка в Украине и Казахстане.

В качестве Управляющего директора по Центральной Азии Андре Куусвек сменит Бруно Балванеру, который продолжит карьеру за пределами ЕБРР.