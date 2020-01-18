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  18 января 2020
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В Намангане мужчина убил супружескую пару из-за того, что не смог оплатить за выпивку

CentralAsia (UZ) -  В Папском районе Наманганской области посетитель кафе не смог расплатиться за выпивку и убил владельцев кафе - супружескую пару, сообщает upl.uz.

Мужчина по имени Азиз убил хозяев кафе "Вилка". Оказалось, что мужчина, напившись не смог оплатить счет и оставил под залог свой телефон.

Как сообщает издание, поздно ночью мужчина решил вернуть телефон, убив хозяев кафе. Мужчина незаметно подкрался в кафе. Хозяева кафе жили на втором этаже здания. Подкравшись, злоумышленник нанес несколько ударов ножом хозяину кафе. На крики мужа прибежала жена пострадавшего. Ей тоже были нанесены удары ножом. В результате инцидента, супружеская пара скончалась на месте преступления.

Мужчина пытался скрыться, однако он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство). Счет, который необходимо было оплатить составлял 74 тысячи сумов ($8).

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