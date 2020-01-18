В Душанбе запретили ездить на старых такси

CentralAsia (TJ) - По подсчетам властей, на улицах столицы ежедневно услуги такси предоставляют 2300 автомобилей, менее половины из которых не отвечают новым требованиям. Нововведение расстроило водителей, чей заработок напрямую зависит от их авто, пусть старого производства.

Ахмад один из них. Его машина не соответствует новым требованиям. «Почти 60 процентов моих коллег ездят на старых машинах. Они день и ночь работают, чтобы расплатиться за аренду машины, и еще заработать на жизнь. И что нам теперь делать?», вопрошает он.

Решение Минтранса вышло еще весной 2019 года, но, похоже, о том, что оно начнет действовать с 1 января 2020 года, знали не все.

По информации управления транспорта г. Душанбе, такси-компании уже приступили к выводу из эксплуатации старые авто.

Джумахон Давлатов, глава транспортного предприятия «Душанбенаклиетхадамотрасон» в беседе с Радио Озоди заявил, что новые меры введены, в первую очередь, из соображений безопасности. «В современных дизайнах машин обдуманы все меры безопасности. А наша цель заключается в том, чтобы повысить уровень безопасности пассажиров и услуг», говорит он.

Давлатов заявил, что из 11 такси-компаний, действующих в Душанбе, кроме компании «Олуча такси», обладающей парком машин 2017 года производства, все остальные должные провести обновления.

Содикджон Зарифи, исполнительный директор компании «Сабох такси» сообщил, что в этой компании уже выполнили требование Минтранса. По его словам, в компанию вновь принимаются на работу водители, которые обрели новое авто. «С другой стороны, у нас действует и программа помощи водителям, кто не обладает собственной машиной. Мы им помогаем приобрести новое авто. К примеру, мы помогаем клиенту, когда тот обращается за кредитом в банк – предоставляем необходимую документацию о том, что он у нас работает».

Некоторые из таксистов сетуют на то, что лишь после тяжелых лет работы в качестве трудовых мигрантов или депортации из России они смогли накопить на автомобиль и начать зарабатывать на родине. А теперь им вновь грозит безработица.

Такси является одним из востребованных видов общественных услуг на дорогах в Таджикистане. Еще несколько лет назад на улицах Душанбе разъезжали такси по фиксированной и рекордно низкой цене за 3 сомони (около 0,3 доллара), доставлявшие клиентов с одного конца города в другой. Однако вскоре мэрия Душанбе решила запретить эти услуги, заявив о том, что улицы Душанбе перегружены и город превращается в большую пробку. Вместо этого в эксплуатацию были введены другие виды общественного транспорта.