Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать слова в отношении США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи необходимо быть осторожнее в выборе выражений. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020