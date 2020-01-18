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  18 января 2020
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Кандидатуру Абдуллы Арипова вновь выдвинули на пост премьер-министра Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 18 января, в Ташкенте состоялось заседание Движения предпринимателей и деловых людей - УзЛиДеП. На заседании рассмотрены итоги участия партии в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, местные Кенгаши народных депутатов, сообщили местные СМИ.

Члены политического совета обсудили вопрос о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра Абдуллы Арипова. Теперь кандидатуру рассмотрит президент.

Напомним, согласно законодательству, кандидатура на пост премьер-министра предоставляется на рассмотрение президента партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Напомним, 12 декабря 2016 года на съезде правящей Либерально-демократической партии кандидатура Арипова была выдвинута на должность премьер-министра, рассмотрена и утверждена в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 14 декабря.

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