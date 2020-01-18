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  18 января 2020
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В Узбекистане изъяли инсулин, предназначенный для диабетиков Казахстана, стоимостью $21 тыс

CentralAsia (UZ) -  История с утечкой казахстанского инсулина в Узбекистан получила продолжение. В прокуратуре Шымкента сообщили, что в соседней стране изъяли 90 штук шприц-ручек и препаратов на сумму почти 8 млн тенге, сообщает Astana TV.

По данным шымкентских прокуроров, в соседней стране изъяли 90 штук шприц-ручек и препаратов на сумму почти 8 млн тенге ($21,2 тыс).

Эти лекарства должны были получить казахстанские диабетики на бесплатной основе. Но они каким-то образом оказались на прилавках аптек Ташкента. В хищениях и незаконном сбыте подозревают медорганизации Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.

Изначально изъятые медицинские товары поставляли именно туда. Специалисты выяснили это после того, как тщательно изучили серии на инсулиновых помпах. В ходе расследования также установили, что в соседнюю республику реализовывали и другие препараты из Казахстана. В одной из таких контрабанд оказалась замешана шымкентская медсестра.

Следствие по этому делу длится уже год. Сейчас им занимаются сотрудники департамента экономических расследований Казахстана. Об «утечке» казахстанского инсулина в Узбекистан стало известно год назад. В аптеках соседней республики отпускали шприц-ручки с маркировкой на казахском языке по цене ниже оптовой. А чуть ранее диабетики в некоторых регионах Казахстана жаловались на перебои с обеспечением этого препарата.

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