МВД Узбекистана опровергло информацию об издевательствах в тюрьмах

Общий вид камеры для ПЛС

CentralAsia (UZ) - Аналитический портал Центральной Азии (АССА) 14 января опубликовал статью под названием «Узбекистан: систематические издевательства вынуждают заключенных покончить с жизнью», где говорится о том, что в отношении проходящих наказание в колонии исполнения наказания №6 осужденных Лочинбека Мехрикуловича Файзиева, Комилжона Кобил угли Гулмирзаева, Уткира Муродуллаевича Хасанова применяются различные виды пыток.

По данным пресс-службы МВД, комментарии со стороны осужденных Л.Файзиева, К.Гулмирзаева и У.Хасанова являются односторонними, безосновательными, состоят из негативной критики, в которых говорится, что они в ходе прохождения наказания подвергаются психологическим и физическим давлениям, жалуются на плохое здоровье, будучи инвалидами, даже могут пойти на самоубийство.

«Изучив ситуацию, можно отметить, что в учреждениях исполнения наказания такого рода факты недопустимы. Определены все необходимые меры по предупреждению нарушения прав и свобод, проходящих срок наказания осужденных, недопущению среди них любого вида вымогательств, унижений, давления и других такого рода явлений», - сообщили в МВД.

«Вышеназванные в статье осужденные ранее неоднократно осуждались, но никаких выводов не сделали и опять пошли на преступление, несмотря на то, что с ними неоднократно проводились индивидуальные профилактические беседы, выразили одностороннее отношение к системе исполнения наказания, при помощи своих родственников распространили в социальных сетях необоснованную, лживую информацию», - отметили в пресс-службе.

Представители МВД заявили, что осужденные не подчиняясь установленным правилам, вели себя неадекватно и стали инициаторами публикации статьи на сайте «асса.media».

«Также не наблюдались факты унижений и давлений в их отношении, в частности нет никакой информации о том, что осужденный К.Гулмирзаев является инвалидом 2-ой группы, все доводы оказались лживыми», - заключили в пресс-службе.