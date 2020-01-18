[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане создадут новую авиакомпанию Humo Air, - премьер Арипов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан создадут государственную авиакомпанию Humo Air, заявил премьер-министр Абдулла Арипов на заседании политического совета Либерально-демократической партии (УзЛиДеП).

По его словам, компания должна появиться в этом году. Она будет выполнять рейсы внутри страны.

«В Узбекистан появится авиакомпания Humo Air. Планируется, что компания будет предоставлять регулярные рейсы внутри страны по тарифам, значительно ниже действующих. Президент дал нам такое поручение и мы его выполним в этом году», – сказал Арипов.

Напомним, в настоящее время в Узбекистане существует единственная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари", занимающая монопольное положение на авиарынке страны.

С начала 90-х годов компания полностью принадлежит государству. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports по управлению аэропортами.

print
  • Председатель Сената Танзила Нарбаева признана человеком 2019 года в Узбекистане
  • Мигранты из Узбекистана размахивали флагом на площади Петербурга. Позже они были наказаны за другие правонарушения
  • На востоке Туркменистана население покидает свои дома из-за термитов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189