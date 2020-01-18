В Узбекистане создадут новую авиакомпанию Humo Air, - премьер Арипов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан создадут государственную авиакомпанию Humo Air, заявил премьер-министр Абдулла Арипов на заседании политического совета Либерально-демократической партии (УзЛиДеП).

По его словам, компания должна появиться в этом году. Она будет выполнять рейсы внутри страны.

«В Узбекистан появится авиакомпания Humo Air. Планируется, что компания будет предоставлять регулярные рейсы внутри страны по тарифам, значительно ниже действующих. Президент дал нам такое поручение и мы его выполним в этом году», – сказал Арипов.

Напомним, в настоящее время в Узбекистане существует единственная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари", занимающая монопольное положение на авиарынке страны.

С начала 90-х годов компания полностью принадлежит государству. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports по управлению аэропортами.