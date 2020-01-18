Пропавшего на озере иностранца нашли полицейские Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы полицейские отыскали пропавшего в районе Большого Алматинского озера (БАО) гражданина Турции, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции города, передает Интерфакс-Казахстан.

"Накануне поступило сообщение о том, что 45-летний гражданин Турции на своей машине выехал на прогулку в сторону БАО и с того момента не выходил на связь. Сразу же были организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе розыскных мероприятий автомобиль марки "Тойота Раф-4" был обнаружен закрытым на обочине дороги возле БАО, внутри него полиция никого не обнаружила и продолжила поиски пропавшего. В субботу около 11:00 в трех километрах от автомашины разыскиваемый был найден живым с признаками обморожения. Его передали медикам "скорой помощи".

"Выяснилось, что после прогулки мужчина не смог выехать, застряв в снегу. Иностранец предпринял попытки выехать самостоятельно: подкладывал ветки, копал под колёсами авто, но этого оказалось не достаточно. Покинув машину, он отправился на поиски помощи, но заблудился", - говорится в сообщении.