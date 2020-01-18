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  18 января 2020
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Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения у Bek Air

CentralAsia (KZ) -  Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения у Bek Air, передает Today.kz. Письмо IATA размещено на сайте авиакомпании.

В ассоциации заявили, что Bek Air не соответствует квалификационным требованиям, установленным IATA согласно резолюции 762, чтобы продолжить обладать кодом обозначения.

Код может быть доступен для авиакомпании после необходимых проверок в течение двух месяцев.

Напомним, после трагедии под Алматы, где погибли 12 человек, в Казахстане приостановили деятельность компании Bek Air. Вылетевший по направлению "Алматы - Нур-Султан" самолет потерял высоту и упал на двухэтажное строение, пробив бетонное ограждение.

Полное расследование крушения самолета Bek Air займет около года.

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