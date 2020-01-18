В Алматы появились люди, ищущие еду на мусорках (видео)

CentralAsia (KZ) - В Алматы появились приверженцы фриганизма - стиля жизни, отрицающего принципы потребительства. Адепты этого экодвижения в качестве источника продуктов питания и других материальных благ используют мусорные контейнеры или свалки. Об этом говорится в сюжете телеканала Almaty.tv.

Фриганисты знают, когда тот или иной супермаркет избавляется от просроченных продуктов, и не брезгуют подобрать что-нибудь из специального мусорного контейнера. При чем, промышляют этим вполне приличные люди.

Сейчас эта свалка закрыта на замок, но ещё летом здесь ребята находили много еды. Кроме пищи, рассказывает Диего, так он себя называет в кругу фриганов, попадается одежда и даже бытовая техника. Однажды нашел стиральную машину, которую разобрал и продал.

«Находим, конечно, в первую очередь, еду. В основном, все запакованное, все еще свежее, максимум оно может быть просроченное на день, два, три. Ну, как бы не значительно. Находим технику, в том числе, лично я находил микроволновку, стиральную машину, телевизор. Что-то на продажу, что-то друзьям», - рассказывает молодой человек.

Фриганы такого образа жизни чаще всего придерживаются по идеологическим соображениям.

«Фриганизм - это гораздо больше, чем просто мародёрство какое-то. Это именно способ не только выживать, это способ сделать мир лучше, потому что, если взглянуть в эти мусорные баки и найти такое огромное количество еды, которое выбрасывают, можно понять, что за все это количество еды, другие люди могли отдать последние деньги. То, что многие люди голодают и им необходима эта еда, возможно необходима одежда. Зачастую мы фриганим не для себя, а для других, чтобы поделиться с теми, кто в этом нуждается», - говорит Валерия.

На сегодня в странах ЕС существует маркировка «употребить до» и «желательно употребить до». Разница в том, что во втором случае товар, у которого подходит к завершению срок годности магазины могут продавать с большой уценкой или отдавать нуждающимся. В Казахстане только одна маркировка - «употребить до», что обязывает предпринимателей утилизировать продукты в полном объёме.

«Срок годности дается для того, чтобы во время фасовки, они проходят пастеризацию или другие методы обработки, которые приостанавливают жизнедеятельность бактерий, они не все, не всегда убивают. Соответственно, по истечению данного срока годности, даже при сохранении срока годности, если нарушена технология хранения, эти микробы там оживают и, конечно, будут там размножаться. И у человека при потреблении такой продукции могут вызывать серьезные пищевые отравления», - предупреждает врач-инфекционист Тамара Утаганова.

В мире ежегодно производят около 4 миллиардов тонн продовольствия, и этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы продукты рационально использовались и распределялись.