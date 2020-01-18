Иран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко заявил о готовности Тегерана уже в ближайшее время передать Киеву тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы Boeing в начале месяца.

Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, Зариф также сообщил о том, что украинские эксперты могут принять участие в расшифровке «черных ящиков» разбившегося лайнера.

Ранее стало известно о том, что иранские власти идентифицировали тела всех граждан Украины, которые погибли 8 января.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в районе Международного аэропорта Тегерана. Корпус стражей исламской революции, взявший на себя ответственность за случившееся, заявил, что это произошло по ошибке.

Всего в результате катастрофы погибли 176 человек — граждане Украины, Канады, Германии, Афганистана и ряда других государств.



