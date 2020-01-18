[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко заявил о готовности Тегерана уже в ближайшее время передать Киеву тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы Boeing в начале месяца.

Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, Зариф также сообщил о том, что украинские эксперты могут принять участие в расшифровке «черных ящиков» разбившегося лайнера.

Ранее стало известно о том, что иранские власти идентифицировали тела всех граждан Украины, которые погибли 8 января.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в районе Международного аэропорта Тегерана. Корпус стражей исламской революции, взявший на себя ответственность за случившееся, заявил, что это произошло по ошибке.

Всего в результате катастрофы погибли 176 человек — граждане Украины, Канады, Германии, Афганистана и ряда других государств.

print
  • В Ташкенте пройдет конференция Общества Центрально-евразийских исследований
  • Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения у Bek Air
  • Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189