В Монголии самая крупная комплексная школа Азии реализует программу «Неограниченные мечты»

CentralAsia (MNG) - Монгольская школа «Ирээдуй» считается крупнейшей общеобразовательной комплексной школой в Азии. В ней учатся более 12 000 учеников и работают более 700 преподавателей.

В рамках проекта «Неограниченные мечты» крупный коммерческий банк Монголии «Худалдаа Хөгжлийн Банк»-«Банк Развития и Торговля» обставил библиотеку начальной школы и обогатил ее полезными книгами.

Выбор книг был сделан по просьбе школьных учителей и библиотекарей, и помимо важных и полезных буклетов для развития познания и мышления учащихся, был также приобретён ряд книг для учителей, чтобы развить их способность к большой деятельности в обучении детей и молодежи.