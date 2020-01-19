[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии самая крупная комплексная школа Азии реализует программу «Неограниченные мечты»

CentralAsia (MNG) -  Монгольская школа «Ирээдуй» считается крупнейшей общеобразовательной комплексной школой в Азии. В ней учатся более 12 000 учеников и работают более 700 преподавателей.

В рамках проекта «Неограниченные мечты» крупный коммерческий банк Монголии «Худалдаа Хөгжлийн Банк»-«Банк Развития и Торговля» обставил библиотеку начальной школы и обогатил ее полезными книгами.

Выбор книг был сделан по просьбе школьных учителей и библиотекарей, и помимо важных и полезных буклетов для развития познания и мышления учащихся, был также приобретён ряд книг для учителей, чтобы развить их способность к большой деятельности в обучении детей и молодежи.

print
  • Фотографии задержания опасных джихадистов в Ташкенте оказались фейковыми
  • SpaceX может специально взорвать ракету Falcon 9 во время полёта
  • Глава МИД России Сергей Лавров оказался владельцем элитной недвижимости стоимостью около $10 млн - СМИ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189