Филиппины готовятся к затяжному кризису из-за извержения вулкана Тааль

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- 11:49, 19 января 2020
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CentralAsia (CA) - Филиппинские власти заявили, что готовятся к затяжному кризису, связанному с последствиями извержения вулкана Тааль. Он продлится, как ожидается, нескольких недель или даже месяцев, поскольку в эвакуационных центрах уже размещено огромное количество сельских жителей. А в ближайшие дни ожидается повторное сильное извержение, сообщает Евроньюс.
Уровень опасности достиг четырех из пяти возможных баллов. 18 января всем местным жителям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, властями было запрещено возвращаться в свои дома.
"Я молюсь, чтобы вулкан успокоился, и чтобы мы могли вернуться в свои дома и жить как раньше. Очень тяжело оставаться дома у чужих людей", - говорит этот мужчина.
Некоторые отчаявшиеся сельские жители вопреки запретам властей возвращаются в свои дома и на фермы, чтобы спасти домашнюю птицу и скот.
"Мы должны эвакуировать свиней, им здесь тяжело и тоже небезопасно", - говорит этот фермер.
Власти оказывают эвакуированным жителям необходимую помощь - раздают продукты питания и воду, а также медицинские маски и напоминают о том, что в ближайшее время их следует носить, а также принять другие меры для защиты от вулканического пепла. По словам министра здравоохранения Филиппин, почти тысяче сельских жителей, пострадавших от пепла, уже была оказана медицинская помощь.
Вулкан Тааль расположен в 65 км от филиппинской столицы Манилы. В минувшее воскресенье он выпустил столб пепла, высота которого достигла 15 км.