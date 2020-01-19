Делегация ГУВД Ташкента с официальным визитом посетила Москву (фото)

CentralAsia (UZ) - Делегация Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента во главе с заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан – начальником ГУВД столицы генерал-майором Рустамом Джураевым с официальным визитом посетила Москву.

Ответный визит проходил в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между правоохранительными ведомствами столиц двух государств, отметили в ведомстве.

Делегация ГУВД Ташкента в рамках визита посетила место дислокации 1-го оперативного полка полиции, состоящего из кавалерийских батальонов.

В Главном управлении московской полиции гостям представили Ситуационный центр Дежурной части, службу «02» и рассказали о внедрении и использовании системы видеофиксации, помогающей своевременно пресекать правонарушения и раскрывать преступления, отслеживать маршрут передвижения злоумышленников.

В ходе визита состоялась рабочая встреча делегации ГУВД г. Ташкента с руководством Главного управления МВД России по Москве, на которой обсуждались вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений между правоохранительными ведомствами столиц Узбекистана и Российской Федерации.