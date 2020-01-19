Снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде

CentralAsia (CA) - Электроснабжение более 20 тысяч жилых домов было нарушено на острове Ньюфаундленд в Канаде из-за сильного снежного шторма.

С вечера 17 января в некоторых областях выпало более 70 сантиметров снега. Ситуацию осложняет ураганный ветер с порывами до 42 метров в секунду. Мощный снежный шторм пришёл со стороны Атлантического океана и пока не закончился, хотя интенсивность снегопада снизилась, передаёт телеканал CTV.

Издание уточняет, что власти Сент-Джонса, являющегося крупнейшим городом на Ньюфаундленде, объявили о введении режима ЧС. Закрыты все госучреждения, банки, магазины, отменены десятки авиарейсов.