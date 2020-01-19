Глава Louis Vuitton стал самым богатым человеком, обогнав основателя Amazon

CentralAsia (CA) - Генеральный директор французской транснациональной компании по производству и торговле предметами роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно в 2020 году вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Состояние 70-летнего Арно и его семейства в настоящее время составляет $117 млрд. Руководителю компании удалось обогнать главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $115,6 млрд. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд.

По данным Forbes, впервые Арно возглавил список самых богатых бизнесменов планеты в декабре 2019 года. Тогда за день его состояние выросло на $1,8 млрд — до $109,6 млрд. Безоса он обогнал всего на $100 млн.