Глава Louis Vuitton стал самым богатым человеком, обогнав основателя Amazon

- Азия и мир, общество
- 13:09, 19 января 2020
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CentralAsia (CA) - Генеральный директор французской транснациональной компании по производству и торговле предметами роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно в 2020 году вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Состояние 70-летнего Арно и его семейства в настоящее время составляет $117 млрд. Руководителю компании удалось обогнать главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $115,6 млрд. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд.
По данным Forbes, впервые Арно возглавил список самых богатых бизнесменов планеты в декабре 2019 года. Тогда за день его состояние выросло на $1,8 млрд — до $109,6 млрд. Безоса он обогнал всего на $100 млн.