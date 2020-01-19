На 28 году жизни умер самый маленький человек на планете

CentralAsia (CA) - Непалец Хагендра Тапа Магар, признанный Книгой рекордов Гиннесса самым маленьким человеком в мире, скончался на 28-м году жизни.

По словам друзей, мужчина в последнее время страдал из-за проблем с сердцем, а также боролся с астмой и пневмонией. Он был госпитализирован в непальскую больницу, но днём 16 января умер, говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года.

Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони. Его было очень трудно купать из-за роста и веса, — вспоминает отец.

В свои 18 лет Магар имел рост 67,08 сантиметра. Впервые в поле зрения представителей Книги рекордов Гиннесса он попал в 2010 году на итальянском телешоу GWR Lo Show dei Record. В последний раз эксперты издания встречались с ним в декабре 2018-го.

После смерти Магара титул самого маленького человека на планете перешёл Эдварду Эрнандесу из Колумбии, рост которого составляет 70,21 сантиметра.