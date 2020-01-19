SpaceX может специально взорвать ракету Falcon 9 во время полёта

CentralAsia (CA) - Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, испытает систему экстренной эвакуации экипажа с пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Проверка состоится 18 января. Людей на борту не будет.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартует с площадки во Флориде. Через 84 секунды специалисты смоделируют внештатную ситуацию — заглушат все двигатели, передаёт The New York Times.

В таком случае должна сработать система эвакуации, призванная спасти экипаж. Crew Dragon активирует собственные реактивные двигатели и уйдёт от места катастрофы. Это приведёт к разрушению или взрыву Falcon 9.

На высоте 40 км нижняя часть Crew Dragon отстыкуется. Небольшие реактивные двигатели придадут ей вертикальное положение, после чего раскроются парашюты. Через 10 минут после старта условный экипаж должен совершить посадку в Атлантическом океане.