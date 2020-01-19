Карим Масимов стал почетным президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

CentralAsia (KZ) - 18 января в Назарбаев Университете открылся II конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана.

На мероприятии выступили президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов и I вице-президент АБИК Ануар Садыкулов, сообщает zakon.kz.

Президент ассоциации отметил высокие достижения организации за столь короткий период. «Для ассоциации боевых искусств Казахстана 2019 год был очень плодотворным.

Так, за прошедший год ассоциацией было проведено 17 областных и два международных фестиваля боевых искусств в стране.

Карим Масимов предложил кандидатуру первого вице-президента Ануара Садыкулова на пост президента Ассоциации боевых искусств Казахстана. Почетными гостями конгресса стали министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова и вице-президент GAISF Стефан Фокс.

Также в рамках мероприятия были отмечены лучшие спортсмены и тренеры 2019 года в четырех направлениях (карате, полноконтактные виды спорта, единоборства, единоборства ММА).