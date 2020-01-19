[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Карим Масимов стал почетным президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

CentralAsia (KZ) -  18 января в Назарбаев Университете открылся II конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана.

На мероприятии выступили президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов и I вице-президент АБИК Ануар Садыкулов, сообщает zakon.kz.

Президент ассоциации отметил высокие достижения организации за столь короткий период. «Для ассоциации боевых искусств Казахстана 2019 год был очень плодотворным.

Так, за прошедший год ассоциацией было проведено 17 областных и два международных фестиваля боевых искусств в стране.

Карим Масимов предложил кандидатуру первого вице-президента Ануара Садыкулова на пост президента Ассоциации боевых искусств Казахстана. Почетными гостями конгресса стали министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова и вице-президент GAISF Стефан Фокс.

Также в рамках мероприятия были отмечены лучшие спортсмены и тренеры 2019 года в четырех направлениях (карате, полноконтактные виды спорта, единоборства, единоборства ММА).

print
  • Назначен новый управляющий директор ЕБРР в странах Центральной Азии
  • Делегация ГУВД Ташкента с официальным визитом посетила Москву (фото)
  • Главу Павлодарской области Булата Бакауова арестовали на два месяца



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189