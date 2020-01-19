В Узбекистане четырежды судимый человек занимал высокую должность в Министерстве высшего образования

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана 18 января провела расширенное заседание Республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией под председательством генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева.

На видеоселекторном совещании обсуждались вопросы по борьбе с коррупции и обеспечения исполнения закона в высшем образовании.

Генпрокурор Юлдашев раскритиковал распространенность коррупции в процессе перевода студентов из одного вуза в другой, в изменении специализации, а также сообщил о причастности некоторых должностных лиц из министерства и сотрудников вуза в коррупционных схемах.

Как стало известно, бывший сотрудник системы высшего образования, который был четырежды судим, работал на руководящих постах в Министерстве высшего образования и участвовал в ряде преступлений.

Выяснилось, что данный чиновник потребовал у двух студентов, обучавшихся в России и Украине, $4000 за их перевод в вузы Ташкента, передает repost.uz.

Находясь под следствием, гражданин У. успел стать участником шести эпизодов преступления, предложив оказать содействие в переводе и восстановлении студентов, попросив за «услугу» $14000.