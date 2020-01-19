Фотографии задержания опасных джихадистов в Ташкенте оказались фейковыми

CentralAsia (UZ) - Размещенная на официальном сайте МВД Узбекистана фотография якобы задержания и обезвреживания (совместно с сотрудниками СГБ) религиозно-экстремистской группы «джихадистов», которые «выполняли поручения членов террористической организации, нашедших убежище в Сирии, и вели среди населения противозаконную агитацию», оказались фальшивыми, сообщила узбекская служба радио BBC.

Ранее в СМИ и соцсетях была растиражирована информация пресс-службы МВД, которая опровергала факт принадлежности вышеупомянутого снимка к «учебно-тренировочным», настаивая на том, что это самый настоящий фрагмент операции задержания «джихадистов» – на данный момент ссылка не открывается.

Как отмечает AsiaTerra, представитель пресс-службы МВД уведомил, что «в последнее время ведомство стремится размещать исключительно правдивые снимки с места событий».

Однако благодаря многочисленным комментариям, оставленным пользователями под публикацией, выяснилось, что данная фотография является устаревшей - она была сделана вовсе не в Ташкенте, и не в начале текущего января, как утверждали оперативники, а в Андижанской области в марте минувшего года, во время тематических тренировок силовых органов.

На сей счет в сети имеется даже скриншот публикации от 18 марта 2019 года на узбекском портале Kun.uz, с комментариями пресс-службы Андижанского областного ОВД с места тренировочной практики на предмет профессионально-боевой подготовки силовиков.

Детально проанализировав два идентичных снимка, журналисты пришли к логическому выводу - на деле лежавших на земле с вывернутыми за спину руками «джихадистов-террористов», которых-де разоблачили доблестные узбекские правоохранители 7 января в столице, не существовало и в помине.