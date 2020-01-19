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  19 января 2020
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Из Омска в Казахстан пытались угнать пожарную машину

CentralAsia (KZ) -  Омскую пожарную машину пытались угнать в Казахстан, об этом сообщает «Казинформ».

Спецтехника направлялась из Омска в Нур-Султан. Машину остановили на пограничном посту «Бидаик» в Северо-Казахстанской области. Пограничникам показался подозрительным автомобиль, сопровождавший транспорт омского ГУ МЧС.

В пресс-службе пограничного контроля воинской части 2032 рассказали, что при досмотре машины «Toyota Mark 2» и пожарной машины «HINO» сотрудники пограничного наряда обратили внимание на расхождение VIN-номеров. Было принято решение провести более серьезную проверку.

В результате обнаружилось, что омскую пожарную машину стараются провести в Казахстан незаконно. «У обоих транспортных средств не совпадали номера кузовов автомашин с номерами, указанными в свидетельствах о регистрации», — сообщили в ведомстве.

Сейчас этот инцидент расследуют представители полиции.

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