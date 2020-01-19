Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2025 году

CentralAsia (UZ) - Узбекистан намерен прекратить экспорт газа к 2025 году, заявил премьер-министр Абдулла Арипов. Планируется перерабатывать газ и увеличивать производство продукции с добавленной стоимостью.

К 2025 году Узбекистан может прекратить экспорт природного газа, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов на заседании политического совета Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) в Ташкенте в субботу, сообщает «Газета.uz».

По его словам, республика планирует полностью перерабатывать газ и производить продукцию с добавленной стоимостью.

«К 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью», — сказал глава правительства.

«При этом в сфере производства электроэнергии будет уделено особое внимание широкому использованию альтернативных источников энергии», — подчеркнул он

Абдулла Арипов отметил, что до конца 2020 года для всех потребителей будут установлены электронные счетчики газа и электроэнергии, что позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.

Развитие топливно-энергетического сектора, одного из ключевых секторов экономики, будет выведено на новый уровень, заявил премьер. К 2030 году планируется увеличить производство электроэнергии почти в 2 раза, нефтепродуктов — в 1,8 раза, добычи природного газа — в 1,2 раза, угля — в 3,3 раза.

В июле 2019 года Узбекистан впервые раскрыл структуру экспорта газа. Согласно опубликованным данным, в 2018 году республика экспортировала 13 млрд кубометров газа, а в 2019 году была законтрактована поставка более 15 млрд кубометров.

В структуре экспорта газа на 2019 год объемы поставок в Китай должны были составить 8 млрд кубометров, в Россию — 4,5 млрд, южные регионы Казахстана — 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии — 500−550 млн кубометров.

Всего в Узбекистане добывается 61 млрд кубометров газа, из которых 35−40 млрд кубометров приходятся на компанию «Узбекнефтегаз».