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  20 января 2020
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Узбекистан стал участником международного движения WorldSkills International

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан стал 83-м членом международного движения WorldSkills International, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку Узбекистана на вступление в движение WorldSkills International.

Национальным оператором WorldSkills Uzbekistan является Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий, учрежденная Министерством занятости и трудовых отношений совместно с рядом ведомств. На рынок труда Узбекистана ежегодно выходят от 600 до 700 тыс. человек.

Напомним, с 16 по 17 декабря в Ташкенте прошел первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям, в котором приняли участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет. Крупный чемпионат стал подготовкой в присоединении к международной ассоциации WorldSkills.

WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.

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