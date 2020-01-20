Узбекистан стал участником международного движения WorldSkills International

CentralAsia (UZ) - Узбекистан стал 83-м членом международного движения WorldSkills International, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку Узбекистана на вступление в движение WorldSkills International.

Национальным оператором WorldSkills Uzbekistan является Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий, учрежденная Министерством занятости и трудовых отношений совместно с рядом ведомств. На рынок труда Узбекистана ежегодно выходят от 600 до 700 тыс. человек.

Напомним, с 16 по 17 декабря в Ташкенте прошел первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям, в котором приняли участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет. Крупный чемпионат стал подготовкой в присоединении к международной ассоциации WorldSkills.

WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.