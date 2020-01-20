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  20 января 2020
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В Узбекистане построят уникальную ветроэлектростанцию за $600 млн

CentralAsia (UZ) -  Соглашения о реализации ряда проектов в энергетическом секторе подписаны между правительством Узбекистана и инвестиционный холдингом Mubadala (ОАЭ) и его подразделением Masdar. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Соглашение предусматривает инвестиции компанией Masdar в объеме 600 млн долларов в строительство ветряной электростанции в Навоийской области Республики Узбекистан. Согласно плану, электростанция мощностью 400 МВт будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Кроме этого, подписано также соглашение с компанией Mubadala о реализации проекта по приватизации существующих и строительству новых энергоблоков на базе АО «Талимарджанская ТЭС». Договор определяет механизмы и условия приватизации, развития, финансирования и эксплуатации Талимарджанской тепловой электростанции. Покупка акций энергетического комплекса запланирована на третий квартал 2020 года.

Напомним, в 2019 компания Masdar стала победителем открытого тендера Республики Узбекистан по привлечению инвестиций в сферу альтернативной энергетики на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Тогда же был подписан договор о строительстве фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт в Навоийской области Республики Узбекистан.

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