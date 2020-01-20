Airbnb сотрудничает с Монголией для привлечения туристов к ознакомлению с кочевым образом жизни

CentralAsia (MNG) - Кочевники-монголы предлагают туристам со всего мира отдохнуть в своих юртах. Добавив новый термин «цифровой кочевник», Великобритания обращается к платформе what3words в партнерстве с Airbnb, чтобы составить список мест пребывания монгольских кочевников.

Упрощенная система адресации стартапа применяется для того, чтобы помочь искателям приключений «разделить дом» с оленеводами-цаатанами в их горном лагере, где нет названий улиц. Это прогресс для Монголии, которую от Запада отделяет внушительная цифровая пропасть.

Таким образом, партнерство поддерживает устойчивый туризм, помогая кочевникам подключиться к новому потоку доходов, чтобы поддержать ее традиционный образ жизни.

Ранее в 2018 году Airbnb подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством окружающей среды и туризма Монголии, чтобы использовать совместное использование жилья как путь для расширения экономических возможностей и развития сообщества.

«Меморандум о взаимопонимании позволит обеим сторонам организовать обучение гостеприимству для нынешних хозяев, а также потенциальных хозяев в сельских и отдаленных районах, чтобы стимулировать внедрение новых цифровых технологий для туризма», - говорится в их пресс-релизе.

Сотрудничество Airbnb с оленеводами-цаатанами дает возможность пожить в тайге в Северной Монголии, где гости получают «две деревянные кровати, спальные мешки и печь с открытым огнем для отопления и приготовления пищи, а также полный доступ на задний двор племени оленеводов».

Монголия занимает, на удивление, пятое место в мире по уровню использования мобильного телефона. И это при том, что в стране с населением в 3 млн человек насчитывается 5 млн абонентов мобильной связи.

Комиссия по регулированию коммуникаций Монголии внедряет мобильные технологии 4G LTE по всей стране. Национальная почтовая система также использует "what3words", – удобный сервис для навигации, который пересматривает стандарный подход к ориентации в пространстве, что как нельзя лучше будет способствовать повышению уровня «электронной коммерции» среди кочевников, не имеющих фиксированных адресов.

Комментируя партнерство в своем заявлении, Кэмерон Синклер, ведущий специалист по социальным инновациям в Airbnb, сказал: «Airbnb рада сотрудничеству с what3words и Министерством окружающей среды и туризма Монголии для обеспечения устойчивого туризма и расширения экономических возможностей, одновременно продвигая уникальное гостеприимство и культура так присуща стране. В Монголии отсутствие традиционной уличной адресации и кочевого образа жизни не позволило местным жителям принять гостей Airbnb в свои дома. Наше партнерство обеспечивает инновационный способ предоставления точным и надежным адресам хозяев, постоянно находясь в пути, и создает новые возможности для получения средств к существованию для кочевых и сельских общин в Монголии и во всем мире».

Пресс-секретарь what3words подтвердила, что партнерство пока ограничено Монголией, но добавила, что "изучает дальнейшие шаги с Airbnb" в надежде расширить сотрудничество. В соглашении пока нет финансовой составляющей, потому что what3words бесплатен для использования отдельными лицами (так что в этом случае оленеводы-цаатаны).