Дело «братьев-мусульман»: стали известны 18 имен задержанных в Таджикистане

На фото: Задержанные Исмоил Каххоров (слева) и Муслихиддин Абдуллоев

CentralAsia (TJ) - Редакция сайта "Ахбор” установила имена 18 человек, которые были арестованы в последней волне массовых задержаний в Таджикистана в первых числах нового 2020 года.

Среди задержанных по громкому делу "Ихван-аль-муслимин” ("Братьев-мусульман”) – кандитаты и доктора наук, имамы, богословы и даже государственные чиновники. Эта организация создана в Египте и ее представитель Мухаммад Мурси даже был избран президентом Египта в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарак. Но Мурси уже через год был свергнут военными и деятельность "Братьев-мусульман” снова запретили. Деятельность "Ихван-аль-муслимин” была в запрещена в Таджикистане еще в 2006 году. В 2016 году примерно 20 человек, в том числе несколько имамов были осуждены в Таджикистане за сотрудничество с этой религиозной группой.

Список 18 задержанных:

1.Сатторов Икромшох, старший преподаватель Института языков, бывший завкафедрой факультета евразии, уроженец Дангаринского района.

2.Сафаров Меъроджиддин, доктор филологиеских наук, сотрудник радио. Уроженец Файзабадского района.

3. Тоджиддин Якубов, кандидат филологических наук, завкафедрой Таджикского национального университета.

4. Абдулваххоб Абдуманнон, докторант ТНУ, бывший преподаватель Исламского института имени Имами Аъзам. Уроженец Восейского района.

5. Фирдавс Рахими, глава аппарата администрации г.Исфары, бывший мэр поселка Шураб, бывший глава джамаата Чоркух. Уроженец Исфары.

6. Каххоров Исмоил (Мулла Исмоил, зять семейства известных богословов Тураджонзода), богослов, поэт, член Союза писаталей Таджикистана, автор нескольких поэтических сборников, в том числе "Насимнома". Уроженец города Вахдат.

7. Мулла Курбонали, внук известного покойного богослова Мулла Сафарали, бывший имам соборной мечети в г.Бохтар. Его задержали примерно с 25 учениками.

8. Амонуллох Абдурозик, глава центра изучения языков "Дусти". Уроженец района Рудаки.

9. Амриддин Аслиддин, преподаватель. Уроженец Фархорского района.

10. Убайдулло, преподаватель. Уроженец Нурабадского района.

11. Абдугаффор, преподаватель университета. Уроженец г. Истаравшан.

13. Ахлиддин Халимов, житель улицы Джалилова г. Бохтар. Племянник покойного лидера оппозиции Саид Абдулло Нури.

14. Хасанов Абдухолик, житель Душанбе.

15. Тагоев Комил Сидмуродович, 1981 г.р., жител улицы Гулистон джамаата Пули Сангин г.Нурек.

16. Абдуллоев Муслихиддин Отамуродович, 1983 г.р., уроженец джамаата Туткавул под городом Нурек.

17. Кори, внук Абдулло-Сиёхак, 1991 г.р., уроженец джамаата Туткавул под г. Нурек.

18.Мухаммадджони Иброхим, заведующий Центра медицинских экспертиз "Рухафзо" в больнице Караболо г. Душанбе.

Ахлиддин Халимов (Ахлиддин Садриддин) является племянником (сыном сестры) покойного лидера Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури. Источник сайта "Ахбор” 19 январ сообщил, что Ахлиддини Садриддин в последние годы жил в Душанбе и вел в Национальной Библиотеке курсы арабского языка по одной из образовательных программ посольства Саудовской Аравии. Его сотрудники УБОП задержали в начале января.

Мухаммадджони Иброхим же был задержан в его рабочем кабинете в Центре "Рухафзо”, после чего его привели в его дом, где провели обыск и изъяли его компьютер и телефоны.