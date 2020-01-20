В Китае третий человек умер из-за нового коронавируса

CentralAsia (CA) - Третий человек стал жертвой нового коронавируса в китайском городе Ухань, передает "Ъ" со ссылкой на сайт муниципального комитета по делам здравоохранения.

Ранее сообщалось о двух смертельных случаях. Число заболевших выросло до 198 человек.

Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусы — большое семейство вирусов, в него входят и грипп, и ОРВИ, и другие заболевания. Часть из них передается от человека к человеку, другие же нет. Вирус уханьской пневмонии, по данным ВОЗ, не слишком заразен; в первый момент вспышки было даже предположение, что он вовсе не передается от человека к человеку.

О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года.

17 января министерство здравоохранения Японии сообщило о регистрации первого в стране случая заражения новым штаммом коронавируса. Вирус обнаружен у мужчины, который посещал город Ухань в материковой части Китая.