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  20 января 2020
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В Туркменистане запустили сайт к 25-летию нейтралитета

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 20 января запустили сайт Международной конференции «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Разработанный по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова официальный ресурс предстоящего в Ашхабаде 11-12 декабря 2020 года форума высокого уровня подготовлен Министерством иностранных дел на туркменском, английском и русском языках, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Новый сайт www.neutrality.gov.tm позволяет каждому желающему узнать подробности о международном форуме, его рабочую программу, а также общие сведения о Туркменистане, приоритетах внешней политики страны, стратегии развития и успехах в экономике и социальной сфере, в том числе о достижениях в области здравоохранения, образования и науки.

На веб-странице можно подать электронную заявку на участие в конференции, заполнив соответствующую форму и после обработки персональных данных зарегистрироваться онлайн.

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