Экс-генпрокурор Монголии задержан за вымогательство денег у хозяина компании «Золотой Восток». История компании и его основателя Сергея Паушка

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CentralAsia (MNG) - Антикоррупционное управление Монголии арестовало на 1 месяц бывшего генерального прокурора Д.Дорлигжава и его младшего брата. Они обвиняются в вымогательстве $4 млн у хозяина компании «Золотой Восток» Т.Ганболда, передают монгольские СМИ.

Напомним, эта компания ранее принадлежала российскому бизнесмену Сергею Паушку.

Как рассказывает Forbes, свою насыщенную событиями бизнес-карьеру Паушок начал в артели старателей «Памир» в Таджикистане, куда устроился в 1987 году после армии водителем спецтехники. За несколько лет он выбился в замначальника участка.

В конце 1980-х годов, когда плановая экономика стала разваливаться, пригодились таланты Паушка. Благодаря армейским связям механик смог найти выходы на людей, отвечавших за списание техники выходивших из Афганистана войск.

Однако после распада СССР таджики потребовали национализировать золотодобычу, и «памирцам» порекомендовали убираться восвояси, экспроприировав у них большую часть техники. Паушок уехал в Белую Калитву Ростовской области, где возглавил филиал артели.

В 1995 году филиал отделился от «Памира», а Паушок докупил акции до контрольного пакета.

В 1997 году «Алроса» решила исследовать возможность добычи золота на доставшемся ей месторождении в Монголии. В составе группы экспертов попросили съездить и Паушка.

Монголия богата полезными ископаемыми, прогнозных запасов золота, по советским исследованиям, здесь должно было быть не менее тысячи тонн. А по запасам меди Монголия вышла на третье место в мире, после того как запасы в Оюу Толгой подтвердил однокашник Стива Джобса по Рид-колледжу Роберт Фридланд. Однако в 1990-е годы в золотодобывающей отрасли Монголии был застой. Страна с трудом оправлялась от перехода из соцлагеря в рыночную экономику: в условиях кризиса и нехватки продуктов, развала систем образования и медицины монголы постепенно возвращались к кочевой жизни. Пытаясь спасти страну, власти создали один из самых либеральных режимов для инвесторов. Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.

Первым проводником Паушка в хитросплетениях монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии. Он вспоминает, что Паушок ему сразу понравился хваткой и настырностью. Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании. Несмотря на отсутствие денег, он настолько был уверен в перспективе проекта, что увлек и Опанасенко.

Щедро одаривая монгольских чиновников и предпринимателей, вызвавшихся быть консультантами, Паушок искал главное — месторождения с запасами, стоившими больших инвестиций.

По словам Паушка, только на покупку лицензий он потратил более $40 млн, хотя, по официальным отчетам компании, вложения в лицензии составили $17,1 млн. Паушок рассказывает, что тратиться приходилось везде из-за коррупции.

Бизнес золотодобывающей компании в Монголии строился так: предприниматель покупает лицензию, добывает золото и продает драгоценный металл Монгольскому центральному банку, который берет его по ценам, установленным Лондонской фондовой биржей. Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами. Но это не все, считает Паушок. «Монголов надо было закатывать. Говорить: решаем немедленно — вот тебе деньги. Если отложить на завтра, он перенесет сделку на послезавтра и т. д. Если ты даешь миллион, завтра ему дают два, послезавтра — три. Это их бизнес-тактика. Потому что они потом шли к китайцам и говорили: этим интересуется Паушок. И продавали им в два раза дороже».

Построенный еще в брежневские времена девятиэтажный дом ничем не выделяется среди многоэтажек в спальном районе Улан-Батора. Именно здесь располагался центральный офис компании «Золотой Восток — Монголия», годовая выручка которой достигала в 2006 году $100 млн. Другие монгольские компании, богатея, переселялись в новые офисы из стекла и бетона в центре города. Паушок же вплоть до продажи компании «Золотой Восток» так никуда и не переехал. Первые этажи занимал офис, выше располагались квартиры специалистов.

В 2006 году монгольский парламент рассматривал законопроект о введении дополнительного налога для добытчиков меди. Неожиданно один из депутатов внес предложение распространить налог и на золотодобытчиков. Он устанавливался в размере 68% с выручки, если цена за золото больше $500 за унцию. Паушок посчитал, что при таком налогообложении бизнес придется сворачивать. Попытки договориться ни к чему не привели. Крупнейший добытчик золота в Монголии и главный конкурент Паушка, компания Boroo Gold уже имела подписанное с правительством соглашение инвестора, благодаря которому изменения в законодательстве ее не коснулись. Остальные тихо ушли на черный рынок.

Паушок решился на войну. Спикер парламента Цендийн Нямдорж что-то простодушно добавил в законопроект от руки. Депутаты, поддерживавшие Паушка, потребовали в конституционном суде отменить закон о кабальном налоге. Закон отменен не был, зато из-за несоблюдения норм регламента оппозиции удалось снять спикера с поста. Параллельно предприниматель подал иск в Международный арбитраж в Стокгольме, насчитав более $1,5 млрд убытков. Паушок публично пообещал не платить налоги, обойдя закон следующим образом: он решил не продавать монгольскому банку золото, а сдавал его на хранение, попутно беря аванс в счет будущей продажи. Такие «показательные игры» не могли не разозлить высших чиновников.

Осенью 2007 года произошла смена правительства. Премьером стал Баяр — обладатель долей в компаниях, торгующих нефтепродуктами. А министром юстиции стал бывший спикер парламента Нямдорж. На Паушка завели уголовное дело по неуплате налогов, и предпринимателю пришлось спасаться бегством. От своих людей Паушок узнал, что его собираются арестовать сразу после российско-монгольского инвестиционного форума. Семью он отправил домой заблаговременно, сам же был на волоске от ареста. Как рассказывает предприниматель, о встрече с президентом Наговицыным он специально договорился на виду у всех, чтобы сбить с толку наблюдение. Президент Бурятии не догадывался, что участвует в операции побега. Спецслужбы расслабились, зная, что Паушок никуда не убежит, поскольку ему предстояла важная встреча. Предупреждены об отъезде были только водители, телохранители и его первый заместитель Борис Игошин, остававшийся «на хозяйстве». В 5 утра 8 декабря под покровом ночи Паушок на двух машинах отправился в сторону границы и, лишь когда ее пересек, позвонил Наговицыну. Больше в Монголии Паушок не появлялся.

Утром 8 декабря 2007 года президенту Бурятии Вячеславу Наговицыну пришлось подняться пораньше. В тот день закрывался российско-монгольский форум, а он пообещал посетить стройку первого нефтеперерабатывающего завода в 30 км от Улан-Батора. Инвестор масштабного проекта Сергей Паушок — самый известный в Монголии российский предприниматель и золотодобытчик — договорился с ним о встрече в 9 утра. Вдруг раздался звонок. «Вячеслав Владимирович, мы не сможем встретиться. Сложились обстоятельства, по которым мне в Монголии сейчас находиться нельзя», — услышал глава Бурятии.

Паушок звонил уже из России. За минуту до этого он чудом пересек границу с Монголией. Предпринимателя спасло то, что в документах, где предписывалось задержать его в случае пересечения границы, была допущена опечатка — фамилию написали как «Паушек».

Из-за огромной долговой нагрузки Паушку пришлось продать бизнес местному предпринимателю Тордаю Ганболду. Владелец девелоперской компании Goldstream Mongolia был связан с правящей партией Баяра и пообещал решить проблемы. Однако власть поменялась, вскоре после сделки, в январе 2012 года, Ганболда даже ненадолго арестовали. Как рассказал Forbes замминистра экономики и бывший глава Монгольского национального банка Очирбатын Чулуунбат, при аресте в компании нашли документы, по которым 30% активов Паушка были отданы семье премьер-министра Сухбаатарына Батболда. Теперь Ганболд утверждает, что никаких акций никому не отдавал, а наследство ему досталось тяжелое: взятые в долг у Газпромбанка в 2006 году $30 млн якобы не были инвестированы, а исчезли, как исчезло и оборудование, купленное в лизинг у японской компании Itochu. Паушок отвергает обвинения в двойной бухгалтерии. «Компания готовилась к продаже Goldman Sachs, такое нарушение аналитики бы моментально обнаружили», — заявляет он. Полученные за компанию $25 млн Паушок сразу раздал кредиторам, но еще по одному кредиту на ту же сумму у Газпромбанка он остался поручителем и теперь пытается уговорить Ганболда расплатиться с банком.

Ганболд, в свою очередь, взывает к моральным ценностям. «Паушок не приехал как сын царя. Он приехал как обычный гражданин и преуспел в Монголии. Не думаю, что он должен обижаться на страну. Он приехал как рядовой и вырос практически до генерала. На монгольской земле, по монгольским законам, благодаря монгольскому народу и запасу золота».