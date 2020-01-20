Монголия ужесточает законы о наказании лиц, совершивших насилие над детьми

CentralAsia (MNG) - В 2019 году в Монголии было зарегистрировано 444 случая сексуального насилия. Выяснилось, что 218 из них были детьми, что на 26,7% больше, чем в 2018 году.

Согласно исследованию, проведенному Генеральной прокуратурой Монголии, в период с 2012 по 2016 год более 1080 детей пострадали от сексуальных надругательств.

Монгольская женская ассоциация провела кампанию против сексуального насилия с целью привлечения общественного внимания. По случаю Международного дня девочек и детей на площади Сухэ-Батор состоялась мирная демонстрация под названием «Давайте защищаем вместе», которая раздавала плюшевые кролики с брошюрами, содержащими статистические данные о жестоком обращении с детьми в Монголии.

Впоследствии парламент Монголии одобрил ужесточение наказания лиц, совершивших сексуальные надругательства и насилие над детьми.

Поправки были утверждены парламентом 16 января текущего года.