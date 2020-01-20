Туркменистан временно прекращает вещание телеканалов

CentralAsia (TM) - 20 января 2020 года с 00:00 Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана временно прекратит вещание всех телеканалов.

Как сообщили «Туркменпорталу» в этом ведомстве, перерыв в трансляции телепередач вызван профилактическими работами, требующими отключения передающего оборудования.

Профилактические работы продлятся 12 часов, после чего ровно в 12:00 национальное телевидение Туркменистана возобновит вещание всех каналов в прежнем объёме.