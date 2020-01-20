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  20 января 2020
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В Башкирии на 15 лет осужден гражданин Таджикистана за нападение на полицейского

CentralAsia (TJ) -  Гражданин Таджикистана, ударивший ножом полицейского в Башкирии, приговорен к длительному сроку.

Как сообщил ToDay News Ufa источник в прокуратуре, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал наркотические средства в тайники в одном из гаражных кооперативов в Дюртюлях.

Злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот. Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого.

Верховный суд республики признал приговорил 25-летнего гражданина Республики Таджикистан к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, указывая на неосведомленность о том, что потерпевший являлся сотрудником полиции.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.

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