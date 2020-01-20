В Башкирии на 15 лет осужден гражданин Таджикистана за нападение на полицейского

- Таджикистан, общество
- 10:46, 20 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана, ударивший ножом полицейского в Башкирии, приговорен к длительному сроку.
Как сообщил ToDay News Ufa источник в прокуратуре, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь под оперативным наблюдением, размещал наркотические средства в тайники в одном из гаражных кооперативов в Дюртюлях.
Злоумышленник, пытаясь скрыться, нанес несколько ножевых ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот. Преступные действия нападавшего были пресечены подоспевшим коллегой раненого.
Верховный суд республики признал приговорил 25-летнего гражданина Республики Таджикистан к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, указывая на неосведомленность о том, что потерпевший являлся сотрудником полиции.
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.