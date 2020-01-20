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  20 января 2020
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Блогер Нафосат Оллошукурова покинула Узбекистан - СМИ
Продолжение: В Узбекистане блогершу Нафосат Оллашукурову выпустили из психдиспансераПредыстория: Amnesty International начала кампанию за освобождение блогера Нафосат Оллашукуровой

CentralAsia (UZ) -  18 января узбекский блогер 32-летняя Нафосат Оллашукурова (Шабнам) покинула страну, сообщает "Элтуз".

В интервью изданию Оллашукурова рассказала, что уже добралась до одной из стран СНГ. ПО её словам, она была вынуждена принять такое решение, так как преследования не прекращались даже после её выхода из психиатрической больницы. С точки зрения безопасности, "Элтуз " не раскрывает, где находится Оллошукурова.

Блогер сообщила, что было три попытки снова отправить её в больницу. "Я была на улице, когда меня пришли забирать, родители сообщили мне, и я до полуночи бродила на улице", - рассказывает она в интервью корреспонденту "Элтуза".

Накануне выборов в Узбекистане блогер Нафосат Оллашукурова, насильно брошенная в психушку в Хорезме и содержавшаяся там три месяца, была выписана из больницы 28 декабря, когда специальная комиссия установила, что Оллошукурова более не нуждается в лечении.

23 сентября прошлого года Нафосат Оллашукурова, писавшая в Facebook'е под ником Shabnam Olloshkurova (ее страница насчитывала более четырех тысяч подписчиков), была взята под административный арест. Ей вменили различные нарушения, включая мелкое хулиганство и участие в несанкционированном шествии. Оллашукурову задержали после съемок шествия журналиста и поэта Махмуда Раджаба и его сторонников, которые призывали власти закрыть возбужденное против него дело.

Спустя три дня после ареста Оллашукурову поместили в региональный областной психоневрологический диспансер в городе Ургенче, сообщали тогда ее родные. Блогера продержали без связи с внешним миром несколько недель.

Международные организации по защите журналистов, такие как Amnesty international, Cotton Campaign, потребовали от правительства Узбекистана освободить Нафосат Оллашукурову.

Перед отъездом из страны Нафосат Оллашукурова встретилась с послом США Дэниелом Розенблюмом на мероприятии на тему "Свобода слова в Узбекистане".

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