Китайская Emeelt Mines подает в суд на правительство Монголии из-за лицензии на урановое месторождение

CentralAsia (MNG) - Китайская госкомпания «Эмээлт майнз» (Emeelt Mines), обладатель лицензии на разведку на урановом месторождении «Гурванбулаг», сомона Баяндун, Дорнод аймака обратилась с иском в столичный суд Улан-Батора против правительства Монголии, Комиссии по атомной энергии и Управления по делам полезных ископаемых и нефти.

Компания подала иск 9 января этого года. Однако столичный суд пока не начал дело и не было предпринято никаких действий, сообщают местные СМИ.

В иске китайской компании сказано, что не было выдано ни одной лицензии на использование месторождения в сроки, указанных в Законе о ядерной энергии страны.

Головной компанией «Эмээлт майнз» является зарегистрированная в Гонконге China National Nuclear Corporation — CNNC International - единственная в КНР государственная компания, ведущая деятельность в сфере ядерных технологий.

CNNC International отметила, что уверена в правовом споре поскольку она подала иск в суд до истечения срока действия лицензии на разведку. Компания также заявлет, что неудовлетворение иска обойдется правительству Монголии в 211,18 млн гонконских долларов.

«Эмээлт майнз» создала совместное предприятие с правительством Монголии с долей участия 51% и начала подготовку к получению лицензии на урановое месторождение в 2012 году. Тем не менее, CNNC International подчеркнула в своем заявлении, что вопрос о лицензии часто откладывался из-за изменений в правительстве Монголии.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по ядерной энергии Монголии (АЯЭ) и Китайской национальной ядерной корпорацией КНР был подписан 1 июня 2010 года. На церемонии подписания Меморандума в Улан-Баторе присутствовали тогдашний глава АЯЭ, С.Энхбат и директор Китайской национальной ядерной корпорации Сунь Чин.

Китайская государственная корпорация ранее не подавала такой иск на что международные аналитики объясняют это падением цен на "желтый порошок" на рынке с 2017 года.

Спрос на уран восстанавливается, так как 57 реакторов строятся по всему миру, говорится в исследовании. Аналитики рынка говорят, что спрос на концентрат урановой руды, вероятно, увеличится из-за строительства 20 ядерных реакторов в Китае, России - 6, Индии - 6, на Ближнем Востоке - 4, в Корее - 4, Беларуси - 2 и Финляндии - 1.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпускают «Красную книгу» о добыче урана, спросе и предложении каждые два года. Красная книга 2016 года содержит рекордные 5,7 миллиона тонн геологических запасов урана, которые можно добывать по всему миру до 130 долларов за килограмм. Из них Монголия входит в Топ-10 с 141,5 тыс.тонн запасов.