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  20 января 2020
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В Минюсте Узбекистана к концу дня автоматически отключаются компьютеры, чтобы сотрудники уходили домой вовремя

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве юстиции Узбекистана начали внедрять новую систему учета рабочего времени. К концу рабочего дня у сотрудников ведомства автоматически отключаются компьютеры.

Министерство юстиции Узбекистана разработало комплексную программу мер по повышению производительности труда, сообщили в министерстве.

В качестве мер данной программы сотрудникам даются рекомендации и разъяснения по правильному планированию деятельности в течение дня, продвигается использование новейших моделей тайм-менеджмента (управления временем).

В качестве наиболее жесткой меры внедрена практика автоматического отключения служебных компьютеров от сети питания на основе принципиального подхода в конце рабочего дня. В этом случае сотрудник, само собой, вынужден завершить работу.

Кроме того, сотрудникам запрещено выходить на работу в воскресенье. Соблюдение этого требования контролируется. То есть, если сотрудник, не придерживаясь данной установки, придет в воскресенье на работу, то его не впустят в здание.

В результате данных мер, сотрудники вынуждены рационально использовать рабочее время и оптимально планировать трудовой процесс. Повышается производительность труда сотрудников, которые вовремя возвращаются домой с работы, достаточно отдыхают и набираются позитивной энергии, отметили в министерстве.

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  • В Минюсте Узбекистана к концу дня автоматически отключаются компьютеры, чтобы сотрудники уходили домой вовремя
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