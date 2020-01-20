В 2019 году положительное сальдо внешней торговли Монголии достигло $1,5 млрд

CentralAsia (MNG) - В 2019 году Монголия торговала со 152 странами со всего мира, а общий товарооборот достиг $13,7 млрд, из которых 47,6 млрд пришлось на экспорт, а $6,1 млрд – на импорт.

Общий внешнеторговый оборот увеличился на $860,6 млн (6,7%), из которых экспорт увеличился на $608,0 млн (8,7%), а импорт увеличился на $252,6 млн (8,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдо внешней торговли Монголии было положительным с 2014 года, а сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд в 2019 году, увеличившись на $355,4 млн (31,3%) по сравнению с предыдущим годом.

В декабре 2019 года экспорт и импорт достигли $564,2 млн и $543,6 млн соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на $37,3 млн, а импорт увеличился на $24,4 млн.

В декабре 2019 года положительное сальдо внешней торговли достигло $20,5 млн. По сравнению с предыдущим месяцем положительное сальдо внешней торговли увеличилось на $12,9 млн.

В общем обороте сделки с двумя соседними странами, Китаем и Россией, имеют наибольшую долю, где торговля с Китаем в 2019 году составила $8,9 млрд, что составляет 64,4% от общего товарооборота и 89,1% экспорта.

В общем объеме экспорта товаров в Китай 44 процента составляли уголь, а 26,4 процента – медный концентрат. В то время как 77,5% от общего объема экспорта товаров в Великобританию, 76,7% от общего объема экспорта товаров в Сингапур и 98,8% от общего объема экспорта товаров в Швейцарию составили золото.

В 2019 году импорт по основным странам, Китаю - 33,6%, России - 28,2%, Японии - 9,6%, США - 4,7%, Корее - 4,4% от общего объема импорта.

На долю нефтепродуктов приходится 55,8% российского импорта, на долю легковых автомобилей приходится 60,9% импорта Японии, на долю грузовых автомобилей приходится 13,8% импорта Китая, а доля различных видов продукции приходится на другие проценты.

Увеличение экспорта на 608,0 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было обусловлено главным образом увеличением экспорта на $288,2 млн на битуминозный уголь и на $273,9 млн на сырье или полуфабрикатное золото.

До открытия основных месторождений, сельское хозяйство было основным сектором экономики Монголии. В предварительном исчислении в 2019 году Монголия экспортировала мясо и мясопродукты на $132,2 млн, что на $17,2 млн или 27,4% ниже, чем в предыдущем году.

Экспорт промытого кашемира увеличился на $46,3 млн, а экспорт расчесанного сырого кашемира сократился на $9,6 млн. Экспорт как промытого кашемира, так и гребенного необработанного кашемира составляет до 4,3 процента от общего объема экспорта. Это показывает, на что, монголы стремятся увеличить промышленный экспорт в этом секторе.

Увеличение импорта на $252,6 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано, главным образом, с увеличением импорта минеральных продуктов на $46,5 млн, особенно с увеличением импорта дизельного топлива на $92,6 млн и увеличением импорта транспортных средств и его запасных частей на $267,0 млн.

В 2019 году Монголия импортировала 94065 автотранспортов, из которых 69472 были легковые. Импорт автомобилей увеличился на 5433 или 8,5% по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт минеральных продуктов, текстиля и текстильных изделий, природных или искусственных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов составил 94,9 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 68,9 процента импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование, электроприборы, транспортные средства и их запчасти, а также продукты питания.