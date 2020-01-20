В Алматы арестован экс-аким Алатауского района Рыспаев (видео)

CentralAsia (KZ) - Аким Алатауского района Алматы



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Шахмердена РыспаеваПодробнее: https://tengrinews.kz/crime/v-almatyi-arestovan-eks-akim-alatauskogo-rayona-ryispaev-389134/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Шахмердена РыспаеваПодробнее: https://tengrinews.kz/crime/v-almatyi-arestovan-eks-akim-alatauskogo-rayona-ryispaev-389134/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Шахмерден Рыспаев и его заместитель подозреваются в коррупции, сообщает Антикоррупционная служба.

Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года».

Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс.тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ.

Акима района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.