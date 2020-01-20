В Центробанке Узбекистана опровергли утверждения о продаже золота для обеспечения стабильности обменного курса

Золото

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель Центробанка Узбекистана Ильхам Нуркулов объяснил, почему ЦБ продал золото на 4 миллиарда долларов в 2019 году. В социальных сетях распространилась информация, о том что ЦБ реализовал золото, в целях обеспечения стабильности обменного курса.

По словам Норкулова, Центробанк не продает золото для обеспечения стабильности обменного курса. "Почему мы продали больше золота? Так, как, мы тоже исходим из ситуации на внешнем рынке. То есть, если формируется более подходящая цена, в определенном смысле мы можем продать больше золота. Если цена складывается не очень благоприятной, мы ждём. В этом нам помогают прогнозы аналитиков Центробанка. Продажа золота не означает того, что деньги, поступившие от продаж, будут продаваться на валютном рынке. То есть наши операции по продаже золота осуществляются за счет задач эффективного управления золотовалютными резервами", - отметил Ильхам Норкулов в интервью агентству УзА.

По статистике, в 2019 году золотовалютные резервы Узбекистана составили 28,6 миллиарда долларов. И. Норкулов утверждает, что золотовалютные резервы в прошлом году выросли более чем на 2 млрд долларов, в то время как ЦБ не использовал имеющиеся резервы для поддержания обменного курса в течение года.

По имеющимся данным, в 2018 году Узбекистан экспортировал 70 тонн, в 2019 году - 110 тонн золота.